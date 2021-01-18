TES'ten Kurt'un atanmasına tepki

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Sergülen Kurt’un Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasını ardından eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Körfez Kaymakamlık binasında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt’un makam odası kapısına ‘Malum Sen’in irtibat bürosu’ yazılı tabela yapıştırdı. Şanlı’ya Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Orhan Kütük, Türkav Kocaeli İl Başkanı Oruç Sulusaray, il yöneticileri ve ilçe başkanları da katılım sağladı.

"GELECEĞE İNANCIMIZ DELİK DEŞİK"

Konuyla ilgili Şanlı, “Milletin fertlerden, devletin ise bürokrasiden teşekkül ettiği hakikatiyle geleceğe dair inancımızın delik deşik edildiği bir vahşete tanıklık ediyoruz. Bizatihi Sayın Cumhurbaşkanının ‘Eğitimde başarısız olduk’ İtirafının sorumlularının bürokrasiden azillerini beklerken bugün adeta bir cenazeye dönmüş Milli Eğitimin tabutuna bir çivi daha çakıldığını hayretle görüyoruz. Her daim milletimizin beka davası olarak gördüğümüz Milli Eğitim Bakanlığımız, bir sendikanın il ve ilçe yöneticilerinin kümesi midir? Adeta paralel bir çeteye dönüşmüş bir yapının bürokrasiyi ele geçirme merkez üssü müdür? Devleti ve bürokrasiyi babalarından kendilerine miras zanneden koltuk ihtiraslarının uşaklarının merası, kirli ruhların tamahkarlıklarını doyurma sofraları mıdır? Kimsiniz siz?

"BARDAK TAŞMIŞTIR"

Devletimizin kılcal damarlarından komuta merkezlerine kadar fetövari bir sistem ve yöntemle doymayasıca bir azgınlıkla ve başta siyaset olmak üzere her türlü STK görünümlü dini cemaatlerin ve tarikatların himmeti üzerinden artık Devletimizi kusma noktasına getiren sizler kimsiniz? Bugün Körfez ilçemizde yaşadığımız atama rezaletiyle bardak taşmıştır. Bürokrasimizde başarılarıyla ve tecrübeleriyle Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü payesini hak eden onca insan varken kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacak kadar hemen her ortamda sendikamıza hakaret eden tek vasfı ve hüneri ise tüm kamu çalışanlarını ve emeklilerini yüzde 3’lük zamlara mahkum eden bir sendikanın il yöneticisi olmak olan algıları sendikal faşizmle mühürlenmiş bir şahsa bu payenin verilmesi tüm eğitimcilere hakarettir ve meydan okumadır.

"TIPKI SENDİKACILIĞINIZ GİBİ"

Kendisi bizim için sadece Malum Sen’in Körfez Milli Eğitim temsilcisidir ve bu noktada işgal ettiği makam da sadece Malum Sen’in Milli Eğitim ilçe temsilciliği bürosudur. Diyerek sözlerine devam eden Şanlı,"Tabi; Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’u da ‘Kabe’nin anahtarını müşrik dahi olsa ehline vermek’ dediği ehliyet ve liyakat hassasiyetli sünneti seniyyenin günümüzde yaşatılması adına gösterdiği çaba ve ehemmiyet için ayrıca kutlamayı; kendisine olan güvenimizi ve inancımızı paramparça etmede başarılarından dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmiyoruz. Bizler sizin Allah’tan korktuğunuza ve kuldan utandığınıza inanmıyoruz. Zira sizin tüm dini, insani ve ahlaki değerleri feda edebilecek kadar yürekten inandığınız tek bir şey var ki o da koltukların vahşi cazibesidir. Tıpkı sendikacılığınız gibi.

"TEZGAHTARLIĞI GİBİ"

Hani hiçbir zaman emekten, alın terinden, liyakattan ve adaletten yana olmadığınız; kin, nefret ve adamcılık ayarlı zihinlerinizin sizleri sürüklediği gaflet ve dalalet bataklığında hem kendinizi hem de ülkemizi boğulmaya mahkum ettiğiniz yanaşık düzen sendikacılığınız gibi. Hani milyonları masada yüzde 3’lere satarken birilerini koltuklara oturtma tezgahtarlığı gibi. Türk Eğitim Sen olarak her daim bu ahlaksızlığın, bu vicdansızlığın, bu bürokrasi soykırımının ve devletimizin sendika görünümlü paralel bir çeteye teslim edilmesinin karşısında duracağız. Bu şahsı bu makama oturtanların, bu rezalete vesile olanların gayrı günahları, veballeri boynunadır. Onlar hesaplarını bir gün Türk milletine ve yarın Cenab-ı Hakk’a elbette vereceklerdir. Ama bizler bu günden itibaren bu şahsı ve bu şahsın itibarını yerle bir ettiği Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamını yok sayacağız. Bu durumu bu hale getirenler ister utansın. Eşeğin kazasker, katırın mühürdar olduğu bu düzene yazıklar olsun" dedi.