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18 Oca 2021 - 18:16- Asayiş G: 18 Oca 2021 - 18:39

Valilikten cansız cesedi bulunan doktor için açıklama!

Kartepe'de kaybolduktan 5 gün sonra bulunan cesedi bulunan doktor Uğur Tolun’un, için Kocaeli Valiliği bir açıklama yayınladı.

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Valilik yayınladığı açıklamada; "Yakınları tarafından 13.01.2021 günü akşam saatlerinde kayıp olduğu ve haber alınamadığı ihbarı yapılan Dr. Uğur Tolun’un cep telefonu sinyali ve diğer edinilen bilgiler doğrultusunda derhal arama faaliyetlerine başlanmıştır. Olabilecek bütün ihtimaller değerlendirilmek suretiyle, Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere; 70 araç, 5 Drone, arama köpekleri, 1 Bot ve 218 personelin katılımları ile geniş bir bölgede arama ve tarama faaliyeti yürütülmüştür.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

14.01.2021 günü sabahı başlatılan, arama yapılan arazinin ve mevsim şartlarının olumsuzluğuna rağmen, Sayın Valimiz Seddar YAVUZ’un gözetim, denetim ve bizzat katılarak devam ettirilen çalışmalar neticesinde; İlimiz Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan sazlık alanda kendine ait araç ile kaza yaptıktan sonra, su kanalına takla atarak düştüğü ve ilk belirlemelere göre Dr. Uğur Tolun’un burada vefat etteği anlaşılmıştır. Dr. Uğur TOLUN’un vefatından dolayı duyduğumuz üzüntümüzü belirtiyor, kendisine Allah’tan Rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiası ile bütün sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 
# Kocaeli, Büyükşehir

18 Oca 2021 - 18:16 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Tekin 41 - EVINE MESAFE 150 M.T.5 GUN BULUNMA!!!!!!!!!ALLAH RAHMET EYLESIN.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 20:16
01

Hakan - Köprünün başlarında tahminen uyarı rereflöktleri yoktu karyağıncada yol görünmedi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 18:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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