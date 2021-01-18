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18 Oca 2021 - 19:46- Asayiş G: 18 Oca 2021 - 19:49

Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı

Başiskele'de silahla vurulması sonucu yaralanan şahıs, aracıyla benzin istasyonuna giderek yardım istedi.
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Olay, Başiskele Seymen Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (36) otomobiliyle cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Silahla vurulduğunu söyleyen şahıs yardım istedi. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş ambulansla  Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sol dizinden vurulduğu belirlendi.
Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, yardım

18 Oca 2021 - 19:46 - Asayiş

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