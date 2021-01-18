Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Ocak Pazartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 151 bin 342 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423’e ulaştı.
5 BİN 862 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bugün semptom gösteren 749 hastayla birlikte 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963’e çıktı. Can kaybı da 164 artarak 24 bin 161’e yükseldi.
ZATÜRRE ORANINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Verilere göre 7 bin 905 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769’a ulaştı. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 olurken hastalardaki zatürre oranında dikkat çeken artış yaşandı.Verilere göre dün yüzde 4.5 olan zatürre oranı bugün yüzde 5.1’e yükseldi.
YOĞUN BAKIMLARIN YÜZDE 59.8’İ DOLU
Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak açıkladığı verilerde hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.2 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.