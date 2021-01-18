Koronavirüs aşısında yeni adım atılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle corona virüsü aşısı programını değerlendirdi.Bakan Koca, sağlık çalışanlarından 830 bin kişinin aşının ilk dozunu olduğunu aktardı. Bakan Koca, paylaşımında “Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek” dedi.

AŞIDA YARINDAN İTİBAREN YENİ ADIM ATILIYOR

Bakan Koca, aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçileceğini belirtti. Koca, “Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor” dedi.

ETKİNLİK ORANI TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Çin merkezli SinoVac’ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı. Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.

YÜZDE 50.38 OLDUĞU DUYURULDU

Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin'in SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik' gösterdiğini duyurdu. Endonezya, aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Aşının etkinlik oranı Türkiye'de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.