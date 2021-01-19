Engin Koyun: Mustafa Reşit hocamızla başaracağız!

Kocaelispor Kulübü Başkanvekili Engin Koyun, çiçeği burnunda teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti ve başarıya birlikte ulaşacaklarına inandığını söyledi.

TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATAN BİR İSİM

Engin Koyun, anlaşmanın iki taraf adına da hayırlı olmasını diledi ve şu şekilde konuştu: Kocaelispor camiasına ve hocamıza anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de yakından takip ettiğimiz ve Türk futboluna değer katan, önemli bir hocamızı getirmenin sevincini yaşıyoruz. Hocamıza başarılar diliyorum. Birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum.

SÜPER LİG’E TAŞIYACAK

Mustafa hocamız ve yönetim kurulumuzla birlikte gelecek planlarımızı masaya yatırdık, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Bundan sonrası için hocamıza, yönetim bazında her türlü desteği vereceğiz. Artık top hocamızda, inanıyoruz ki hocam ve ekibi Kocaelispor’u hak ettiği Süper Lig’e taşıyacak.

TARAFTARIMIZ DA MEMNUN

2,5 yıllık sözleşme imzalamamızın asıl nedeni bu kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız üzerinde ortak kanıya varmamızdı. Hocamız kendisini ispat etmiş bir isim ve bizim de ona karşı güvenimiz sonsuz. Yaptığımız anlaşma neticesinde Kocaelisporlu taraftarlarımızın da mutlu olduğunu görüyorum. Bu durum bizi daha da mutlu ediyor.