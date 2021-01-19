Mustafa Reşit Akçay: Rabbim gayrete aşıktır

Kocaelispor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, çok çalışarak Kocaelispor’un başarılı olması için ekibi ile birlikte çaba sarf edeceğini söyledi ve “Rabbim gayrete aşıktır” dedi.

TEVECCÜHLERE LAYIK OLMAK İSTİYORUM

Deneyimli teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, mazisi başarılarla dolu bir camiaya hizmet edeceği için mutlu olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: Başkanımızın bahsettiği duygular bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bunları duymak, bir teknik adam olarak bizleri çok mutlu ediyor. Önemli olan başkanımızın ve Kocaelispor camiasının teveccühüne ve takdirine layık olmayı başarabilmek, bizim önceliğimiz budur.

KOCAELİSPOR TARAFTARI İLK 3’TE

Buraya gelmemizdeki en önemli etken yönetimimizin kısa, orta ve uzun vadeli projelerinin oluşu. Bizim de bu projeye inancımız oldu. Öte yandan mazisi başarılarla dolu Kocaelispor camiasında görev almak bizim için önemli bir olguydu. Çünkü bugün, Türkiye’de en önemli 3 taraftara baktığımızda bunlardan birisinin Kocaelispor taraftarları olduğunu görüyoruz.

ALLAH BİLİR

Takımına kalple, duyguyla bağlı bir camia, dolayısıyla bizim de sorumluluğumuz artıyor. Başarabilir miyiz? Onu Allah bilir ama biz bu yolda, bu uğurda elimizden gelenin en iyisini yapmak için saf ve temiz bir kalple uğraşacağız. Birikim ve bilgilerimizi paylaşacağız, hep birlikte sabırla hedefe ulaşacağız. Rabbim de biliyorsunuz gayrete aşıktır. Biz işimizi gayretle yaptıkça, rabbimin yardımıyla da her şey hepimiz için hayırlı olur.

AİDİYET DUYGUSUNUN ÖNEMİ

Takımızın çok fazla sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bazı bölgelere nokta transferler elbet yapacağız ama çok sayıda adam almayı düşünmüyoruz. Hem izleme komitesinde bu illerle görevli arkadaşlarla görüşüyoruz. Oyuncuların hem performans hem de aidiyet duygusu ile ilgili de çalışıyoruz. Kampın ardından yönetimimizle tekrardan bir araya gelerek olayı somutlaştıracağız.