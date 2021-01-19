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19 Oca 2021 - 10:00- Spor G: 19 Oca 2021 - 10:02

Başkan Söğüt kolları sıvıyor!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sportif anlamda Körfez İlçe’nin canlanması için kollarını sıvayacak.

BRUNGA TESİSLERİ’Nİ TAHSİS ETTİ

Körfez İlçesi bu şehrin önemli ilçelerindendir. Tüpraş gibi, limanlar gibi değerleri barındırıyor. Sanayisinin yanında Körfez, kentin doğu ile batısını bir birine bağlıyor. Daha da önemli olan konu ise Körfez’in Kocaelispor’a ev sahipliği yapması. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Brunga Tesisleri’ni tahsis ederek yeşil siyahlılara çok büyük bir destek veriyor. Buranın sarf giderlerinin yanında sahaların zeminine bakan Güral Tosun da Körfez Belediyesi’nde görev alıyor. Alparslan Türkeş Stadı’nın zemini yaz kış halı gibi.

1 MİLYONA KALICI ÇÖZÜM

Kocaeli Stadı’nın zeminindeki korkunç manzara üzerinden derlediğimiz bir haber vardı. Haber için teşekkür eden Tosun, Kocaeli Stadı’nın zemini için de iddialı bir söylemde bulundu. Güral Tosun “Tek bir hamle ile en fazla 1 ayda o zemin halı gibi olur” diyor ve sorunun güneş paneli ile halledileceğini düşünüyor. Bu panelin maliyeti ise 1 milyon lira.

SPORU SEVİYOR

Şener Söğüt’ten devam edelim. İyi futbol oynayan bir başkan olduğu herkes tarafından biliniyor. Körfez’deki kulüpler de Başkan Söğüt’ten memnun ve kulüpler isteklerinin karşılıksız kalmamasından ötürü Söğüt’e teşekkür ediyor.  Körfez ilçesi yıllarca profesyonel liglerde temsil edildi. Anlamsız Birlikspor projesi ilçenin sportif geleceğini yerle bir ettiği gibi vizyonunu da zarara uğrattı. İzmit’te “Körfez” denildiği zaman akla sürekli Birlikspor geldiği için ilçe hayırlı anılmıyordu. Kulübün kapısına kilit vurulması ve Kocaelispor’un da Körfez kalması da bu algının daha çabuk kırılmasını sağladı.

2 YIL ÖNCEKİ KÖRFEZ

Sadece futbolda değil, salonda da Körfez’in profesyonel manada temsil edilmesi gerekiyor. Nüfus ve mozaik anatomik yapı olarak Körfez ilçesi son derece müsait bir araziye sahip. Önemli olan doğru kişilerle, doğru yöntemlerle bu araziyi işlemek. Sporu seven bir başkan olan Şener Söğüt’ün ekibi ile birlikte Körfez’i çok değil, 1-2 yıl önceki gibi sportif anlamda canlandıracağına inanılıyor.
# Kocaeli, Körfez, İzmit, Kocaelispor, destek

19 Oca 2021 - 10:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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