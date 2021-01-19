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19 Oca 2021 - 10:02- Spor G: 19 Oca 2021 - 10:03

Kamp başlıyor!
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Sıkışık maç takviminden ötürü hayli yoğun günler geçiren Kocaelispor’da şimdi de kamp zamanı. 17 Ocak’ta deplasmanda oynanan olan 1-1 sona eren Şanlıurfaspor maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. Yeşil siyahlılar, yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile bugün Antalya’da bir araya gelecek ve takımın Titanic Otel’deki kampı resmen başlayacak. 26 Ocak’ta kampı noktalanacak olan yeşil siyahlılar 27 Ocak’taki Sarıyer maçı için İstanbul’a Antalya’dan İstanbul’a geçecek.

 
# Kocaelispor, İstanbul

19 Oca 2021 - 10:02 - Spor

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