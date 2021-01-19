Kamp başlıyor!

Sıkışık maç takviminden ötürü hayli yoğun günler geçiren Kocaelispor’da şimdi de kamp zamanı. 17 Ocak’ta deplasmanda oynanan olan 1-1 sona eren Şanlıurfaspor maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. Yeşil siyahlılar, yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile bugün Antalya’da bir araya gelecek ve takımın Titanic Otel’deki kampı resmen başlayacak. 26 Ocak’ta kampı noktalanacak olan yeşil siyahlılar 27 Ocak’taki Sarıyer maçı için İstanbul’a Antalya’dan İstanbul’a geçecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.