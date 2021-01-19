Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Oca 2021 - 10:06- Gündem G: 19 Oca 2021 - 10:13

Soğuk hava devam edecek mi? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre soğuk ve yağışlı hava perşembeden itibaren azalacak, soğuk hava sadece yurdun Doğu kesimlerinde görülmeye devam edecek. Meteoroloji ayrıca bugün ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısında bulundu.
mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, barajlarda azalan su nedeniyle vatandaşın dört gözle beklediği yağışların, perşembe gününden itibaren azalacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Hürriyet’e verdiği bilgi şöyle: “Yağışların Doğu kesimlerde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Bu yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney doğusunda ve Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı bekleniyor. Perşembeden itibaren ise soğuk havanın yurdun Doğu kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT

Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredecek olan sıcaklığın perşembe günü Batıdan başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Bugün ve çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden ulaşımda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor.

İSTANBUL ISINIYOR

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün ve yarın sabah saatlerinde -2 ve -3 dereceye kadar düşeceğinden vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmaları şart. İstanbul’da perşembeden itibaren hava sıcaklığının artması cuma, cumartesi günleri 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ankara’da ise yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda dikkatli olmaları gerekiyor. İzmir’de de cumaya kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklık perşembe ve cuma 13 dereceye kadar çıkacak. Yağmur bir süre daha devam edebilir.” (Hürriyet/Meltem Özgenç)

# İstanbul

19 Oca 2021 - 10:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kar yağışı, yüzlerce serayı zarara uğrattı mask
Kar yağışı, yüzlerce serayı zarara uğrattı
Çeker: Tavandan Ek Ödeme komedisi mask
Çeker: Tavandan Ek Ödeme komedisi
41 Burda’dan fark yaratan dijital proje: Güvenli QR mask
41 Burda’dan fark yaratan dijital proje: Güvenli QR
Aygün ve Zeybek’ten Bakkallar Odası’na ziyaret mask
Aygün ve Zeybek’ten Bakkallar Odası’na ziyaret
Vali Yavuz, Basın Müdürlüğü ile bir araya geldi mask
Vali Yavuz, Basın Müdürlüğü ile bir araya geldi
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması

GALERİ

Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü mask
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL