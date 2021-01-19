Soğuk hava devam edecek mi? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, barajlarda azalan su nedeniyle vatandaşın dört gözle beklediği yağışların, perşembe gününden itibaren azalacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Hürriyet’e verdiği bilgi şöyle: “Yağışların Doğu kesimlerde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Bu yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney doğusunda ve Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı bekleniyor. Perşembeden itibaren ise soğuk havanın yurdun Doğu kesimlerinde görülmesi bekleniyor.
BUZLANMAYA DİKKAT
Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredecek olan sıcaklığın perşembe günü Batıdan başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Bugün ve çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden ulaşımda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor.
İSTANBUL ISINIYOR
İstanbul’da bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün ve yarın sabah saatlerinde -2 ve -3 dereceye kadar düşeceğinden vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmaları şart. İstanbul’da perşembeden itibaren hava sıcaklığının artması cuma, cumartesi günleri 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ankara’da ise yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda dikkatli olmaları gerekiyor. İzmir’de de cumaya kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklık perşembe ve cuma 13 dereceye kadar çıkacak. Yağmur bir süre daha devam edebilir.” (Hürriyet/Meltem Özgenç)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.