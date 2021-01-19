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19 Oca 2021 - 10:16- Gündem G: 19 Oca 2021 - 10:20

Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar

Kocaeli’de hava sıcaklığının eksi 14'lere kadar düştüğü Kartepe'de kar yağışının tadını çıkartmak isteyen kampçılar, kurdukları çadırlarda soğuk havanın keyfini sürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Kar yağışının ardından kış turizmi yapmak isteyen vatandaşların gözde bölgesi haline gelen Kartepe, şehirden kısa süreli uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. İçerisinde pek çok aktiviteyi barındıran Kartepe, kayakçıların ve piknikçilerin yanı sıra, kampçıların da uğrak noktası haline geldi. Kamp yapmak için Kartepe’yi tercih eden Ünsal Şahin ile Halil İbrahim Dede, ilk olarak arazi araçlarıyla bölgede keşif yaptı. Keşfin ardından uygun gördükleri alana çadır kuran ikili, daha sonra topladıkları odunları kırarak, ateş yaktı. Araçlarındaki profesyonel ısıtıcıları da devreye koyan Şahin ve Dede, hava sıcaklığının eksilere düştüğü Kartepe’de kış turizminin tadını çıkardı.

"SÜREKLİ GELİYORUZ"

İstanbul’da inşaat işleri ile uğraştığını ifade eden Ünsal Şahin, fırsat buldukça Kartepe gibi bölgelere gelerek, kamp yaptıklarını söyledi. Şahin, "Sobamız var, ateşimiz var. Onu yakıyoruz. Yemeğimizi pişirip, kahvaltımızı yapıyoruz. Gayet keyifli geçiyor. Kartepe’ye de sürekli geliyoruz. Hep aynı yere gitmemeye çalışıyoruz. Ülkemizde gerçekten görülmesi gereken başka yerler var. Her hafta başka bir yere gitmeye çalışıyoruz. Araçlarımızda her türlü teçhizat mevcut. Isıtıcılarımız var, ekipmanlarımız da kara kışa uygun. Aksi takdirde zor olur. Gece eksi 12 dereceyi gördük ama biz bir sıkıntı yaşamadık. Gittiğimiz her yere mama da götürüyoruz. Günümüzün büyük bir kısmı da çöp toplamayla geçiyor. Bizim insanımız bu konuda çok duyarsız. Biz önce çöpleri toplayıp, daha sonra kamp kuruyoruz" dedi.

"EKSİ 14 DERECEDE SOĞUĞU YAŞADIK"

Yaklaşık 50 santimetre kar eşliğinde kamp yaptıklarını dile getiren Halil İbrahim Dede ise "Özellikle Kartepe’ye geldik. Bunu yaşamak istedik. İstanbul’da böyle bir şey görmedik. Kar yağmadı. Bizde gece vakti geldik. Eksi 14 derece soğuğu yaşadık. Şuanda kar yağıyor. Yaklaşık 6 senedir yoğun bir şekilde kamp yapıyoruz. Buraya geliyoruz, Yalava’yı, Bursa’yı, Bolu’yu, Sakarya’yı tercih ediyoruz. Kartepe’ye de kar amaçlı geldik" diye konuştu.

# İstanbul

19 Oca 2021 - 10:16 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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