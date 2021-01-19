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19 Oca 2021 - 10:43- Gündem G: 19 Oca 2021 - 10:45

İSU ekipleri kar yağışında 24 saat görev yaptı
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Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz içme suyu ile altyapı hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için gece gündüz çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, bir yandan karla kaplanan yollarda çalışmalar yaparken bir yandan da jeneratörlere yakıt takviyesi ile oluşan arızalara müdahale ediyor. 

SAMANLI DAĞLARI KARLA KAPLANDI

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Samanlı Dağları başta olmak üzere şehir beyaza büründü. Kış turizm merkezi Kartepe Samanlı Dağlarında yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlıkları yaşandı. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan ancak uzun zamandır yağmayan yağışlar nedeniyle bitme aşamasına gelen Yuvacık Barajı’ndaki su miktarı yağmur ve kar ile birlikte artış göstermeye başladı. Sıcaklıklara bağlı olarak meydana gelecek erime ile birlikte, baraja önemli oranda su girişi sağlanacak.

KARDA YOĞUN ÇALIŞMALAR

Yoğun kar yağışı ile birlikte şehrin içmes uyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması ve atıksu altyapısının sağlıklı olarak işletilmesi için İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin genelinde gece gündüz çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, bir yandan şehrin kuzey bölgesindeki Avluburun, Maşukiye, Suadiye, Karakaya, Siretiye, Şevketiye, Osmaniye gibi yerlerde yer alan kaynak sularının düzenli akışının sağlanması için karla kaplı yollarda temizlik çalışmaları yaptı. Ayrıca, yüksek kesimlerde kar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinden dolayı depolarda bulunan jeneratörlere yakıt takviyesi yanısıra oluşan ani arızalara da müdahale edildi. İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, etkisini devam ettiren karla  mücadele ve kesintisiz hizmet çalışmalarını sürdürüyor.

# Kocaeli, Büyükşehir

19 Oca 2021 - 10:43 - Gündem

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