Ahmet Oruç, İzocam'da Yatırımlar ve Üretim Direktörü oldu

Türkiye’de 1965 yılından bu yana yalıtım sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye’de ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda olan İzocam’ın Yatırımlar ve Üretim Direktörlüğü görevine Ahmet Oruç atandı.

AHMET ORUÇ KİMDİR?

1974 Kocaeli doğumlu olan Ahmet Oruç, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Evli, üç çocuk babası olan Ahmet Oruç İngilizce bilmektedir.

1996 yılında Kametsaş A.Ş.’de iş hayatına başlayan Oruç, ardından 1998’de İpragaz A.Ş. ve 1998 – 2017 yılları arasında Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’de operasyon, üretim ve bakım ile ilgili birimlerinde farklı kademelerde yönetici olarak çalıştı. 2017-2021 yılları arasında Assan Panel A.Ş.’de sırasıyla Üretim Direktörlüğü ve ardından Operasyonlar Direktörlüğü görevlerini başarı ile yürüttü.