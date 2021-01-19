Koronavirüs sayesinde her gün temizlik yapılıyor

Pandemi döneminde birçok sektör zarara uğrarken temizlik ürünleri satan esnafın geliri artmaya devam etti. Temizlik ürünlerini eskisinden daha fazla tüketmeye sebep olan salgın tek kullanımlık ürünlere de ilgiyi arttırdı. İzmit'te temizlik malzemeleri satışı yapan Tuğçe Aydın konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Eskiden bir litrelik deterjan alınıyorsa şimdi 5 kilo alınıyor. Özellikle tek kullanımlık çatal, bıçak ve bardak gibi ürünlere de esnaf tarafından çok talep geldi" dedi.

"KİLOYLA ALINIYOR"

Uzun yıllardır İzmit'te Çoban Kağıt Ambalaj dükkanı bünyesinde çalışan Tuğçe Aydın, bu dönemde işlerin eskisinden iki/üç kat oranla daha fazla arttığını belirterek,"Pandemi sürecinde insanlar her gün evlerini temizleye başladı. Bu sebeple eskisine oranla işlerimiz arttı. Daha önce bir iki litrelik alınan çamaşır suları şimdi kiloyla alınmaya başladı. Özellikle dezenfektan, kolonya, eldiven ve maske gibi ürünler neredeyse her gün satılıyor. Genel anlamda katı sabun yerine sıvı sabunlar daha fazla tercih ediliyor.

"TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI"

Pandemi döneminden bu yana en çok plastik bardak, tabak, çatal bıçak gibi tek kullanımlık ürünler de ilgi görmeye başladı. İnsanlar virüsten dolayı başkasının kullandığı ürünleri kullanmak istemiyor. Bu yüzden tek kullanımlık ürünler daha güvenilir geliyor. Havlu peçeteler de bundan dolayı daha çok satılmaya başladı. Artık aynı evde yaşayan insanlar dahi aynı havluyu kullanmaktan çekinir oldukları için kağıt havlular eskisinden daha fazla satılmaya başladı" ifadelerini kullandı