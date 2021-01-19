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19 Oca 2021 - 14:19- Ekonomi G: 19 Oca 2021 - 14:20

SETBİR, KDV indirim isteği

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, özellikle temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranlarının gözden geçirilmesine, sanayi üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
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Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, Türkiye süt ve kırmızı et sektörlerinde 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulusal Süt Konseyinin (USK) bir litre soğutulmuş yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ sütün tavsiye fiyatını yüzde 22 artırarak 2,80 lira olarak belirlemesine rağmen, yurdun önemli bölümünde USK fiyatlarının üzerinde soğutma ve toplama bedeli talep edildiğini aktaran Tezel, bunun da yılın henüz başında önemli bir belirsizliğe neden olduğunu ifade etti.

YILSONU FİYATLARI 

Tezel, TÜİK sepetine göre, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı ve ayran gibi temel süt ürünlerinin 2020 yılı sonundaki fiyatlarında, yılın başına göre kayda değer bir değişim olmadığının görüldüğüne işaret ederek, "2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında, yüksek seyreden döviz kurları ve bunun etkisi ile elektrik, doğal gaz, işçilik, ambalaj başta olmak üzere tüm işletme maliyetlerinde yaşanan artışa karşılık sanayici, ürünlerine zam yapmayarak bütün bu maliyeti göğüsledi." değerlendirmesinde bulundu.
# koronavirüs

19 Oca 2021 - 14:19 - Ekonomi

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