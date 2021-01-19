“Başiskele halkı araç değil, hizmet bekliyor”

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Başiskele Belediyesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirdiği araç teslim alma törenine dair basın açıklamasında bulundu. Açıklamada İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Şamba da yer aldı. Acurman, “İlçemizin büyük bir kent meydanı olmadığından, İzmit’te CHP belediyeciliğinin eseri uluslararası fuar alanında yapılacak törenle Ford tarafından Başiskele Belediyesi’ne 74 adet araç teslim ediliyor. Araçların karşılıksız verildiğine inanmak istesek de iddialar da cevaplanmayı bekliyor. Bizleri araç teslim törenine davet eden belediyemize nazik davetleri için teşekkür ediyoruz ancak bizler oto galeri işletmiyoruz. Biz Başiskele sakinleri araç değil, hizmetin gelmesini bekliyoruz” dedi.

“2024’TEN SONRA İZLEYECEKSİNİZ”

Acurman, “Biz İzmit’ten tek kullanımlık alınan meydanları, fuar alanlarını değil bu kente artık gerçek bir ilçe olduğunu hatırlatacak donatıları, devlet hastanesini, kreşleri, marinayı, kültür merkezlerini, gündüz bakım evlerini, turizm tesislerini, imar ve ulaşım sorunlarının çözümünü istiyoruz. Özetle hak ettiğimiz, gülümseten belediyeciliği görmek istiyoruz. Siz gösteremiyorsanız üzülmeyin nasıl olsa 2024’ten sonra izleyeceksiniz” şeklinde konuştu.