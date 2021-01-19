Aygün: Esnaflarımızın görüşleri çok önemli

İlçedeki esnaflarla sık sık bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri yerinde dinleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ziyaretlerine Denizciler Caddesi’nde devam etti. Belediye meclis üyeleri Kenan Yalçın, Abdullah Yıldırım ve Hamza Macit’in de yer aldığı programda Başkan Aygün, “Esnaflarımız ülkemizin ve kentimizin değerleridir. Sizlerle yaptığımız istişareler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli” dedi.

DEĞER KATACAK PROJELER

Rutin çalışmaların yanında kente değer katacak projeleri sırasıyla hizmete sunduklarını belirten Başkan Aygün, “İlimize ve ilçemize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizi halkımızın hizmetine sunduk. Fatih Gençlik ve Spor Merkezi, Araptepe Kentsel Yenileme, Fatih Spor Kompleksi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi gibi inşası devam eden ve biten önemli projelerimizi de yakın zaman içerisinde ilçemize kazandıracağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Belediye Hizmet Binamızı da hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.