Söğüt’ten yerinde inceleme

Hafta içinde yağmaya başlayan ve Cumartesi akşamı itibariyle de etkisini arttıran kar yağışı sonrası; Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 tuzlama aracı, 1 küreme aracı, 1 greyder, 3 pikap, 3 JCB küreme aracı ve 40 personel ile sahadaydı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te sahada bulunan ekipleri ziyaret etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ekipler; İlimtepe, Yukarı Hereke ve köyler bölgesinin belirli noktalarında karlı yolları hemen temizledi.

YOLLAR 24 SAAT AÇIK

Kar yağışı ile birlikte ekipler İlimtepe, Kalıcı Konutlar, Yukarı Hereke ve köyler olmak üzere ilçeyi 4 bölgeye ayrılarak çalışma yürüttü. Yetkililer, “Meteorolojinin verdiği bilgi doğrultusunda kar yağışı için hazırdık. Bölgede şu an herhangi olumsuzluk yok. Her türlü önlemimizi aldık” ifadelerini kullandı.