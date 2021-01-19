Söğüt’ten yerinde inceleme

Hafta içinde yağmaya başlayan ve Cumartesi akşamı itibariyle de etkisini arttıran kar yağışı sonrası; Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 tuzlama aracı, 1 küreme aracı, 1 greyder, 3 pikap, 3 JCB küreme aracı ve 40 personel ile sahadaydı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te sahada bulunan ekipleri ziyaret etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ekipler; İlimtepe, Yukarı Hereke ve köyler bölgesinin belirli noktalarında karlı yolları hemen temizledi.
YOLLAR 24 SAAT AÇIK
Kar yağışı ile birlikte ekipler İlimtepe, Kalıcı Konutlar, Yukarı Hereke ve köyler olmak üzere ilçeyi 4 bölgeye ayrılarak çalışma yürüttü. Yetkililer, “Meteorolojinin verdiği bilgi doğrultusunda kar yağışı için hazırdık. Bölgede şu an herhangi olumsuzluk yok. Her türlü önlemimizi aldık” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.