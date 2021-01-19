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19 Oca 2021 - 14:26- Gündem G: 19 Oca 2021 - 14:27

Söğüt’ten yerinde inceleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kentin kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini sahada ziyaret etti, işlerinde kolaylıklar diledi.
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Hafta içinde yağmaya başlayan ve Cumartesi akşamı itibariyle de etkisini arttıran kar yağışı sonrası; Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 tuzlama aracı, 1 küreme aracı, 1 greyder, 3 pikap, 3 JCB küreme aracı ve 40 personel ile sahadaydı.  Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te sahada bulunan ekipleri ziyaret etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ekipler; İlimtepe, Yukarı Hereke ve köyler bölgesinin belirli noktalarında karlı yolları hemen temizledi.

YOLLAR 24 SAAT AÇIK

Kar yağışı ile birlikte ekipler İlimtepe, Kalıcı Konutlar, Yukarı Hereke ve köyler olmak üzere ilçeyi 4 bölgeye ayrılarak çalışma yürüttü. Yetkililer, “Meteorolojinin verdiği bilgi doğrultusunda kar yağışı için hazırdık. Bölgede şu an herhangi olumsuzluk yok. Her türlü önlemimizi aldık” ifadelerini kullandı.
# Körfez

19 Oca 2021 - 14:26 - Gündem

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