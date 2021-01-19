Tek başına yaşadığı evde intihar etti

Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi Şirinevler mevkiinde ikamet eden 30 yaşındaki Cihan Elmas’ın evinden gelen silah sesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Elmas’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cihan Elmas’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Cihan Elmas'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cihan Elmas’ın cenazesi Kandıra Özbey Kumlu mezarlığında toprağa verildi. Cihan Elmas’ın neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.