Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi Şirinevler mevkiinde ikamet eden 30 yaşındaki Cihan Elmas’ın evinden gelen silah sesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Elmas’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cihan Elmas’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Cihan Elmas'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cihan Elmas’ın cenazesi Kandıra Özbey Kumlu mezarlığında toprağa verildi. Cihan Elmas’ın neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
19 Oca 2021 - 14:41- Asayiş Güncelleme: 19 Oca 2021 - 14:44
Tek başına yaşadığı evde intihar etti
İzmit Bekirdere Mahallesi Şirinevler mevkiinde ikamet eden 30 yaşındaki Cihan Elmas, tek başına yaşadığı evinde tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.