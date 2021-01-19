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19 Oca 2021 - 14:46- Siyaset G: 19 Oca 2021 - 14:48

Gelecek Körfez Ağrılıları ağırladı

Körfez Ağrılılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Kaplan, Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Musa Allak’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
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Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Musa Allak’ı hemşerileri ziyaret etti. Körfez Ağrılılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Kaplan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Musa Allak’ın bu genç yaşında böylesi göreve gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ilçe sorunlarıyla ilgili görüş alış verişlerinde bulundular.
# Körfez

19 Oca 2021 - 14:46 - Siyaset

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