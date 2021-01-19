Tutuş: İzmit'imiz itibar kaybediyor

İzmit Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, 310 milyon TL Bütçeli İzmit Belediyesinin 28 milyar 900 milyon TL bütçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gölgesinde bırakıldığını ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Belediyesine gönderilen kar tuzlama araçları üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklenen Tutuş, Hürriyet’i İzmit’i İstanbul’un gölgesinde bırakmakla suçladı. Tutuş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyaset uğruna İzmit’imizi İstanbul’un gölgesine çekmek isteyerek, birçok belediyeye ilham kaynağı olan ilçemizin marka değerini düşürüyor. Aynı zamanda emek hırsızlığı yapıyor” dedi.

“KAR TEMİZLİĞİ KOMEDİSİ”

2019 yerel seçimleri sonrası, İzmit’in İstanbul'un gölgesinde anıldığını ifade eden Tutuş, “Halk süt ile başlayan, sözüm ona sosyal konut projeleri ile devam eden süreç, İstanbul ve Kartal belediyelerinin İzmit'te kar temizliği desteği komedisi ile devam ediyor. İzmit'imizde artık maalesef, bir belediye ve bir devlet kurumu ciddiyetini arar olduk. Kocaeli Büyükşehir ekiplerince barınma evine yatırılan sokakta kalan bir vatandaşımız hakkında, "İzmit belediyesinden, sokakta kalan vatandaşa yardım eli" diye haber geçebiliyorsunuz. Yine Büyükşehir Belediyemizin yıllardır yaptığı ve artık uzmanlık alanlarından olan sağlık ve evde bakım hizmetleri kapsamında, bir vatandaşımızın hastaneye nakil, hastane işlemleri ve tekrar evine kadar Büyükşehir Belediyemizin ambulansı ile nakli sırasında, peşinden kamera ile takip ederek ve üstüne bir de acılı aile fertlerini kendinize teşekkür ettirerek işi sahiplenebiliyorsunuz” dedi.

“İZMİTİMİZ İTİBAR KAYBEDİYOR”

Sözlerinin devamında emekten, haktan, emeğe saygıdan bahsedebiliyorsunuz diyen Tutuş, “Asıl işi yapan Büyükşehir personelinin emeğini çalmak ayıp değil mi?” dedi. “Kim kiminle yaparsa yapsın, her türlü işbirliği ve ortak çalışma kıymetlidir. Ancak sözüm ona kar temizliği yardımı haberinizin de, art niyetli ve masa başı siyasetin bir ürünü olduğunu İzmit halkımız anlamakta güçlük çekmiyor. Koskoca Cedit Kentsel Dönüşüm projesinde yapamayacağınızı bile bile, sizin rezil olmanızı değil, vatandaşlarımızın mağduriyetini önceleyerek bu projeyi ortada bırakmayan Kocaeli büyükşehir Belediyemize söyleseniz; 2 değil 10 araç alabilirdiniz. Bunun yerine İstanbul’dan İzmit’e yardım eli diye haber servis ettiniz. Emin olun, sizin bu sığ siyasetiniz sizi ve size inanan partinizi hızla dibe doğru sürüklüyor. En önemlisi İzmit’imize giderek itibar kaybettiriyor” dedi.

“TÜM İLÇELERE BİSİKLET DAĞITAN BİR KURUMDU”

Tutuş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Unutmayın ki, bu eşsiz ilçe ve başında bulunduğunuz kurum; 2019 öncesi, diğer bir ifadeyle sizden önce şehrimizin birçok ilçesine bisiklet dağıtımları yapan, farklı il ve ilçelerde çocuk parkları yapan ve bunun gibi birçok sosyal yardımları ile anılan bir ilçe idi. İzmit Belediyesi'nin marka değeri ve itibarı ile oynamaya hiç kimsenin olmadığı gibi, İzmit Belediye Başkanının da hakkı yoktur.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Ve son olarak, kar temizliği hizmetinin esas ihtiyaç olduğu bölgelerimiz olan köylerimizde, Büyükşehir belediyemizin olağanüstü çalışmalarına halkımız şahittir. Köylerde birçok muhtarımız, sabahlara kadar Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği araçlarla kar temizliği yaptığı halde, bunları da kendiniz yapmış gibi haber servis ederek onların da emeğini çaldığınızı biliyor. Dolayısıyla bu süreci bizzat köylerimizde geçirmiş bir vatandaş olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkürü borç bilirim”