Otobüsçülerin yakıt desteği belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı ikinci birleşimi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında yapıldı. Toplam 22 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı yaklaşık 15 dakika sürdü.

“BÜYÜKŞEHİR 5 MİLYONA BİNA ALACAK”

Meclis toplantının üçüncü gündem maddesinde Plan Bütçe Komisyonunun Kartepe ilçesinde bulunan 5 katlı işyeri ve arsasının gençlik hizmetlerinde kullanılması üzerinde satın alınması gündeme geldi. Gündem maddesi ile ilgili konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Kartepe ilçesinde Akademik Lise ile ilgili sorumuz olacak. Diğer ilçelerde böyle bir yer alımı var mı? 23 bin TL artı KDV ödüyormuşuz. Yaklaşık 30 bin TL. 30 Bin TL aylık kiranın hesabını yaptığınızda 160 bin TL geri dönüşü var. Çok uygun bir fiyat değil. Buraya mı özel bu alım. 5 Milyon TL’ye yakın bir paraya geliyor” ifadelerini kullandı.

“UZUN VADEDE UCUZ”

Taşdemir’in sözlerine cevap veren Zinnur Büyükgöz: “Eğer kar zarar denklemi üzerine kurarsanız, aldığınız hizmetin karşılığında verdiğiniz parayı tolare edemezseniz satın alma mantıklı oluyor. Orası değerini koruyacak, bir otomobil gibi değil. Siz otomobilde alınmalı diyorsunuz. Böyle bir anlayışın karşısına gayrimenkul alımı karşısında bına karşkı çıkmayı anlamak zor olur. İlçelerde de satın almanın gerçekleştiği yerler var. Ederinden fazla bir paraya alınıyor gibi anlama getirmemek lazım. Uzun vadede hizmet açısında ucuza gelecek yerler olabiliyor. Gayrimenkulde 10 yıl 11 yıl ortalama bir süre. “ ifadelerini kullandı. Üçüncü gündem maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti.

“TELEFERİK YAP İŞLET DEVRET Mİ?”

Meclisin dördüncü gündem maddesinde ise teleferik konusu gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen teleferik konusunu soran Taşdemir, “Kartepe Belediyesi tarafından yapılacaktı. Büyükşehir Belediyesi devraldı. Daha önce yap işlet devret düşünmüştü Kartepe Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi nasıl bir yol izleyecek” ifadelerini kullandı. Soruya cevap veren Genel Sekreter Balamir Gündoğdu proje için ihaleye çıkılacağını ifade etti. Projenin yap işlet devret ile yapılmayacağını da söyleyen Gündoğdu, projenin belediye bütçesi ile yapılacağını ifade etti.

YENİ BİNAYI BÜYÜKŞEHİR DE KULLANACAK

Meclis toplantısının 8. Gündem maddesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Derince Belediyesi ortaklığında yapılacak olan Derince Belediyesi Hizmet Binası için Başkanlık makamı ile protokol yapma yetkisi görüşüldü. Oy birliği ile meclisten geçen madde ile ilgili soran Engin Taşdemir, “Mevcut binanın kullanımı nasıl değerlendirilecek. Büyükşehir’e mi devredilecek?” diye sordu. Yeni bina için büyükşehir belediyesinin 20 milyon TL artı KDV vereceğini ifade eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, eski binanın Derince Belediyesi tarafından kullanılacağını ifade etti. Gündoğdu aynı zamanda yeni belediye binasında Büyükşehir Belediyesinin de kullanım alanlarını olacağını ifade etti.

ARAÇLARA YAKIT DESTEĞİ

Meclis toplantısının 6. Maddesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından halk otobüslerine verilecek olan yakıt desteği oy birliği ile meclisten geçti. Büyükşehir Belediyesi her ay 7 metre üstü araçlara 2 bin 500 TL, 6 metre olan araçlara 2 bin TL yakıt desteği verecek.

AKP’LİLER GELMEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kocaeli ziyareti yüzünden AKP’li meclis üyeleri meclis toplantısına çok az sayıda katılım sağladı. CHP’li Engin Taşdemir meclis sonu okunan izinlerde Zinnur Büyükgöz’e “AKP’liler de gelenleri okusanız daha kolay olur, kimse gelmemiş” dedi.