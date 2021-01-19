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19 Oca 2021 - 14:57- Eğitim G: 19 Oca 2021 - 15:00

ODTÜ GV  Özel Kocaeli Okullarının Online Kodlama Yarışması gururu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarının 7’inci sınıf öğrencileri, uluslararası kodlama okulu olan Algorithmics tarafından düzenlenen Online Kodlama Yarışması’na katılarak dünyada bin 159 takım arasında 194’üncü, Türkiye’de ise 10’uncu oldular.
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Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden, problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanıyor. Bunu göz önünde bulunduran ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları da 7. sınıf öğrencileri ile Bilişim Teknolojileri dersi içeriğinde bulunan kodlama çalışmalarını sergiledikleri Online Kodlama Yarışması’nda gayret gösterdiler.

GENÇ YAZILIMCILAR VE MATEMATİKÇİLER

3 kişiden oluşan ekip, “Yeni Yıl ve Noel Baba’nın Hediye Fabrikasının Yenilenmesi” temasının işlendiği, uluslararası bir kodlama okulu olan Algorithmics tarafından ‘Genç Yazılımcılar’ ve ‘Matematikçiler’ ekiplerinin oluşturulmaya çalışıldığı Online Kodlama Yarışması’na katıldı.

DÜNYADA 194, TÜRKİYE’DE 10’UNCU

Öğrenciler, mümkün olduğu kadar fazla görev tamamlamak için mantıksal düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerini kullanarak uğraştılar. Yarışma sonucunda dünya genelinde 12-15 yaş kategorisinde yarışan bin 159 takım içerisinde yer alan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları takımı 194.Türkiye sıralamasında ise 10. olarak okul, okul yönetimi ve ailelerini gururlandırdı.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları uluslararası kodlama okulu Algorithmics tarafından düzenlenen yarışmada 3 kişilik ekibiyle gururlandırdı.

# Kocaeli

19 Oca 2021 - 14:57 - Eğitim

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