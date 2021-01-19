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19 Oca 2021 - 14:59- Siyaset G: 19 Oca 2021 - 15:01

Ünlü: Hürriyet şov yapıyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın toplantısında Fatma Kaplan Hürriyet'e açılan soruşturma hakkında," İzmit'in gündemini değiştirmek için yapılan bir şovdur" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasını partisinin il binasında gerçekleştirdi. Ünlü sözlerine,"Son günlerde tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Birileri bozgunda fetih rüyası görüyorlar. Bunların vicdanları buz tutuyor. Baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar. Çırpındıkça batıyorlar ve batmaya devam edecekler.  MHP’yi suçlu göstermek amacıyla attıkları nifak tohumunun fide vermesin bekliyorlar. Bunu başaramayacaklar. Biz bunların alayına yeteriz. Topunun tezgahını bozarız. MHP tuzak ve tertipleri bilir. MHP’yi yargılamaya cüret etmek komplodur. Sırtımızda kurban kestirmeyiz”

"KAZDIKLARI KUYUYA ÇOKTAN DÜŞTÜLER"

Serok Ahmet’in partisinin iftira kampanyaları tesadüfi değildir diyen Ünlü, “Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, sinsilikleri temel tutmaz. Karar gazetesinin yazarları kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşlerdir. MHP’nin sokakta işi yoktur. Demokratik adaba uygun eleştirilere tahammülsüz değiliz. Ülkücüler Hak yolundan sapmaz. Hiç kimse sabrımızı yanlışa yormamalıdır. Serok Ahmet ve onun gibilerin dış güçlere umut bağlaması bataklığın dibidir. Eleştirilerin meşru, ahlaki ve hukuki olması şarttır” şeklinde konuştu.

"İL KADIN VE İLÇE KADIN KOLLARI ATAMALARI"

İstişare toplantısı hakkında da bilgiler veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “22 Ocak’ta Antikkapı’da daraltılmış istişare toplantısı yapacağız. Şubat ayı programımız belirlenecek. 2021’in çalışma programı gözden geçirilecek. Toplantıda ayrıca il kadın ve ilçe kadın kolları başkanlarının atamaları gerçekleştirilecek. Toplantının ilk kısmı basına açık olacak sonra basına kapalı olarak devam edeceğiz” dedi.

"ŞOVA DAYALIDIR"

Basın açıklamasının sonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çöp soruşturması açılması iddiasından ötürü eleştiride bulunan Ünlü,"Fatma Kaplan Hürriyet kendini mağdur göstermek için İzmit gündemini yanıltmak adına yaptığı bir şeydir. Soruşturma şova dayalıdır. Kocaeli'nin bu kadar sorunun olduğu halde hala böyle şeyler söylemesi şovdan ibarettir. Bu gelip gitmeleri vatandaş nezlinde hiçbir  işe yaramayacaktır. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın İzmitli bundan yana değil" dedi.

# İzmit, Kocaeli

19 Oca 2021 - 14:59 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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