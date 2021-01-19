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19 Oca 2021 - 15:44- Asayiş G: 19 Oca 2021 - 15:48

Otoyolu trafiğe kapatan o kazanın görüntüleri çıktı

Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte TEM otoyolu İstanbul istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırın, önünde seyir halinde olan tır, kamyon ve otomobillere çarpması görülüyor.
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Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Pazar günü TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kaza ve kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Yapılan 13 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açılmıştı. Meydana gelen kaza bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara’dan  Kocaeli’ye giden işadamı Kenan Yeşilyurt kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı görüntülerde bir tır direksiyon hakimiyeti kaybedilerek kayganlaşan yolda önce bariyerlere çarptı. Ardından, önünde seyir halinde olan tır, kamyon ve otomobillere çarptı. 8 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Karayolları ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında araçlar kaza alanından kaldırılmış, kara yolları ekipleri de kar küreme çalışması gerçekleştirmişti.

Kar yağışını canlı yayınladığı esnada önlerinde meydana gelen kazayı anbean kaydeden Yeşilyurt ailesinin bir üyesi araç şoförü Kenan Yeşilyurt’a ‘yavaş kenara çek’, ‘Kenan dikkat et’ ve ‘Şu an otobanda çok büyük zincirleme kaza oldu’ diyerek kaza anında yaşadıkları şoku kaydetti.

# İstanbul, Kocaeli

19 Oca 2021 - 15:44 - Asayiş

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