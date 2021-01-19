Vicdanımı dinledim diyen Uçar, meclis üyeliğinden istifa etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında İzmit’e yapılan Tramvay Projesi yapım işi kapsamında 2016 yılında Barlar Sokağında bulunan onlarca iş yeri yıkıldı. Proje döneminde iş yeri yıkılan ve yeni mekana alkol ruhsatı sözü verilen iki esnafa 6 yıl geçmesine rağmen alkol ruhsatı hakkını geri alamadı. 6 yıl boyunca sürekli belediye meclis üyelerinden haklarını isteyen meclis üyeleri her seferinde eli boş döndü. İzmit Belediye Meclisi Ocak ayı meclis toplantısında AKP’li meclis üyesi Engin Uçar, mağdur olan esnafların yanında olarak parti kararından ayrı bir şekilde önerge sundu ve 2 mağdurunun iş yerlerine alkol ruhsatı verilmesini talep etti.

“YENİ ÜYE HÜSEYİN ALYÜZ”

Bazı AKP’li meclis üyeleri Engin Uçar’ın aksine gündem maddesinin komisyonda görüşülmesini istedi. Komisyona gitmesi için yapılan oylamada Engin Uçar ve CHP’li meclis konunun komisyona gitmeden halledilmesini istedi. Partisi dışında önerge veren ve maddenin geçmesine neden olan Engin Uçar’ın, dosyası disipline sevk edilmesi talebi ile İl yönetimine gönderildi. Disiplin kurulu kararı açıklanamadan Uçar partisindeki görevinden istifa etti. AKP İzmit İlçe teşkilatından yapılan açıklamada, “AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyemiz Engin Uçar, gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Yerine yedek meclis üyemiz Hüseyin Alyüz göreve başlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.