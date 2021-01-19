Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kurak geçen yaz ayı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.
19 Oca 2021 - 16:01- Gündem Güncelleme: 19 Oca 2021 - 16:07
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi artış gösterdi
Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nın su seviyesi, son günlerde yağan yağmur ve kar suları nedeniyle artış gösterdi. Barajdaki su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - daha çok kar yağışına ihtiyacımız var.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.