Yuvacık Barajı'nda su seviyesi artış gösterdi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kurak geçen yaz ayı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.