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19 Oca 2021 - 16:29- Gündem G: 19 Oca 2021 - 16:31

SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor

Hafta sonu başlayan kar yağışı enerji hatlarını olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde eksi 10 dereceye yaklaşan soğuklar nedeniyle hatlarda buz yükü oluştu. SEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için ara vermeden çalışmalara devam ediyor.
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Yüksek kesimlerde etkisini sürdüren soğuk hava, yağışlar ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle enerji direklerinde yıkılmalar meydana geldi. İletkenlerin üzerinde oluşan buz yükü sonucu ağırlaşan bazı hatlar koptu. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, şiddetli hava muhalefetinin yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için dur durak bilmeden saha faaliyetini sürdürüyor.

Araçların ulaşamadığı yerlere drone’la müdahale

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye elektrik hizmeti sağlayan SEDAŞ’ın zorlu mücadelesi devam ediyor. 156 ekip, alarm halinde tahsis edilen 147 araçla durmaksızın mesai yaparak, arızalı yerlere yeniden enerji vermeye çalışıyor. Alçakta bulunan noktalara yaya olarak ulaşan ekipler, iş güvenliği önlemlerini alarak dondurucu soğuk ve kar altında direklere tırmanıp yeni iletkenler çekerek arızaları gideriyor.

Arazi koşulları nedeniyle araçların giremediği bölgelerde ise yolların açılması için yerel yönetimlerden destek alınıyor. Erişimin mümkün olmadığı ormanlık alanlarda zamanı ve teknolojiyi verimli kullanan ekipler drone yardımıyla tarama ve arıza tespiti yapıyor.

Çağrı merkezinde 125 temsilci mola vermeden çalışıyor

Vatandaşlar, yaşanan kesinti ve arızalarla ilgili SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no’lu WhatsApp hattından kesinti ihbarları bırakabiliyor. Gelen bildirimlere yanıt verebilmek adına çağrı merkezinde görev alan 125 müşteri temsilcisi mola vermeden çalışıyor.

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19 Oca 2021 - 16:29 - Gündem

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