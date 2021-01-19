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19 Oca 2021 - 16:46- Gündem G: 19 Oca 2021 - 16:51

Doktor Uğur Tolun’un cenazesi memleketine uğurlandı

Kartepe'de kaybolduktan 5 gün sonra bulunan dere içerisinde aracı ile birlikte, ölü olarak bulunan Doktor Uğur Tolun’un gözyaşları arasında memleketi İzmir'e uğurlandı. Tolun’un tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin forması serildi.
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Kocaeli’de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’un cansız bedenine evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde ulaşıldı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun’un cansız bedeni, 200’ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde ulundu. Tolun’un oturduğu sitenin 150 metre ilerisinde bulunan ve kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan Tolun’un cenazesi, yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tolun’un cenazesi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmir’e uğurlandı. Cenaze namazına Tolun’un annesi Fadime Tolun, kızı Julide Tolun ve ağabeyi Ufuk Tolun ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, iş arkadaşları yakınları katıldı. Tolun’un tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin forması serildi. Cenaze namazında Tolun’un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Tolun’un cenazesi İzmir’e gönderildi. Uğur Tolun’un cenazesinin yarın İzmir Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

# İzmit, Kocaeli, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Uğur Tolun

19 Oca 2021 - 16:46 - Gündem

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