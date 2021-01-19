Köpek ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı: Öldürme kastı yok

Geçtiğimiz haftalarda Yahya Kaptan Mahallesi'nde yaşanan köpek ölümleri ile ilgili İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce yapılan inceleme tamamlandı. Yapılan inceleme sonucu İzmit Belediyesi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaşanan köpek ölümleri ile ilgili olarak İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce inceleme yapılmış, inceleme sonucunda edinilen bilgi ve belgeler ile verilen ifadeler doğrultusunda öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edilmiştir.

Akabinde kusurla dolaylı ya da direkt olarak sorumlu personellerle alakalı soruşturma yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Veteriner İşleri Müdürü ve Müdürlükte Sözleşmeli memur statüsünde görev yapan Veteriner Hekim için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nden gelen görev kusurları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kınama ve uyarma cezaları ile Disiplin Hükümleri uygulanmış ve özlük dosyalarına işlenmiştir.

İşçi statüsünde çalışan iki Veteriner Hekim için de aynı şekilde ‘Yönetmelik’ten gelen görevlerindeki kusurlar nedeniyle İşçi Disiplin Kuruluna havale edilmiştir. Olay akşamı görev yapan diğer personeller ise değinildiği üzere öldürme kastı olmaksızın, sonucu öngörülmeyen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olmalarından bahisle, sözleşmelerindeki ceza cetvelinde belirtilen hükümler doğrultusunda İşçi Disiplin Kurulu’na havale edilmişlerdir.

Ayrıca olaya karışan Uğur ÖNEN, Erkan ALYAPRAK, Burhan KAYA ve Fuat KURTOĞLU isimli çalışanlar hakkında müfettiş raporu doğrultusunda Disiplin Kurulu kararını verinceye kadar müdürlükleri değiştirilmiş, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden alınarak Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görevlendirilmişlerdir.

Bunların dışında İl Tarım Müdürlüğü’nce de olayda adı geçen tüm personele (her birine) yaklaşık 1900’er TL para cezaları tebliğ edilmiştir."