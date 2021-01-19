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19 Oca 2021 - 17:06- Siyaset G: 19 Oca 2021 - 17:08

Çakar’dan Başiskele’ye araç misillemesi

Başiskele Belediyesi’ne hibe edilen 71 araç hakkında açıklamalarda bulunan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İzmit, size gülümsüyor” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Başiskele Belediyesi’nin Ford Otosan’dan hibe olarak aldığı 71 binek ve hizmet aracının teslim töreni bugün Kocaeli İnterteks Fuar alanında yapıldı. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile yapılan araç teslim programı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar açıklama yaptı. İzmit Belediyesinin kendi imkanları ile aldığı araçların tanıtım programına genel Millet İttifakı Genel Başkanlarının katılmasını eleştiren AKP’lilere seslenen Çakar, hibe ile alınan araçların reklamının İzmit’te yapılmasına tepki gösterdi.

“İZMİT SİZE GÜLÜMSÜYOR”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Hizmet üretemeyip, hizmetleriyle gündeme gelemeyenler hibelerle reklam yapıyor. Bir de bu reklamı öz kaynaklarıyla hizmet aracı alıp belediyeye kazandıran İzmit Belediyesi sınırları içinde yapıyorlar. İzmit, size gülümsüyor. Daha önce İzmit Belediyesi’nin hizmet aracı satın alındığı haberini Gebze ilçesindeki billboardlara çıkmasına bağıran AKP’liler, Başiskele Belediyesi’nin hibe aldığı araçları İzmit ilçesindeki billboardlarda çıkmasına da bağıracaklar mı? Hadi sizlerden cevap bekliyoruz” dedi.
# İzmit, AKP, Kocaeli, Gebze

19 Oca 2021 - 17:06 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Akarcalı - H.Çalar sana helal olsun senin il başkanın nerelerde yoksa il başkanı yok mu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 17:29
01

Dogrucu - Arkadaş bu başiskele belediyesi iki yıldır hiç bir hizmet yapmadı başiskeleye. Bu araçların çogu binek tipi araçlar.bu araçlarla nasıl bir hizmet olacak .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 17:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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