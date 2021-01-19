Çakar’dan Başiskele’ye araç misillemesi

Başiskele Belediyesi’nin Ford Otosan’dan hibe olarak aldığı 71 binek ve hizmet aracının teslim töreni bugün Kocaeli İnterteks Fuar alanında yapıldı. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile yapılan araç teslim programı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar açıklama yaptı. İzmit Belediyesinin kendi imkanları ile aldığı araçların tanıtım programına genel Millet İttifakı Genel Başkanlarının katılmasını eleştiren AKP’lilere seslenen Çakar, hibe ile alınan araçların reklamının İzmit’te yapılmasına tepki gösterdi.

“İZMİT SİZE GÜLÜMSÜYOR”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Hizmet üretemeyip, hizmetleriyle gündeme gelemeyenler hibelerle reklam yapıyor. Bir de bu reklamı öz kaynaklarıyla hizmet aracı alıp belediyeye kazandıran İzmit Belediyesi sınırları içinde yapıyorlar. İzmit, size gülümsüyor. Daha önce İzmit Belediyesi’nin hizmet aracı satın alındığı haberini Gebze ilçesindeki billboardlara çıkmasına bağıran AKP’liler, Başiskele Belediyesi’nin hibe aldığı araçları İzmit ilçesindeki billboardlarda çıkmasına da bağıracaklar mı? Hadi sizlerden cevap bekliyoruz” dedi.