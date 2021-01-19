Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOÜ Teknopark’ı da ziyaret etti. Bakan Varank’a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve çok sayıda protokol üyesi eşlik etti. Bakan Varank, ziyaret kapsamında KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’den inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.
19 Oca 2021 - 17:25- Gündem Güncelleme: 19 Oca 2021 - 17:27
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ı inşaatını ziyaret etti
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.