Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOÜ Teknopark’ı da ziyaret etti. Bakan Varank’a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve çok sayıda protokol üyesi eşlik etti. Bakan Varank, ziyaret kapsamında KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’den inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.