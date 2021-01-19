Ağır hasta sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 19 Ocak Salı gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 175 bin 133 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556’ya ulaştı.
6 BİN 818 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bugün semptom gösteren 761 hastayla birlikte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781’e çıktı. Can kaybı da 167 artarak 24 bin 328’e yükseldi.
2 BİN 162 AĞIR HASTA VAR
Güncel tabloya göre 7 bin 218 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.
DÜN 5 BİN 862 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 18 Ocak verilerine göre, semptom gösteren 749 hastayla birlikte 5 bin 862 yeni vaka tespit edilmişti.
164 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 905 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.