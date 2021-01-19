Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Oca 2021 - 20:40- Gündem G: 19 Oca 2021 - 20:42

Ağır hasta sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü tablosuna göre semptom gösteren 761 hastayla birlikte 6 bin 818 yeni vaka tespit edilirken 167 kişi hayatını kaybetti. Dün ise 5 bin 862 yeni vaka tespit edilmişti.
mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 19 Ocak Salı gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 175 bin 133 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556’ya ulaştı.

6 BİN 818 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 761 hastayla birlikte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781’e çıktı. Can kaybı da 167 artarak 24 bin 328’e yükseldi.

2 BİN 162 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 7 bin 218 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

DÜN 5 BİN 862 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Ocak verilerine göre, semptom gösteren 749 hastayla birlikte 5 bin 862 yeni vaka tespit edilmişti.

164 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 905 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

# covid-19

19 Oca 2021 - 20:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay” mask
Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay”
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti mask
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti
SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor mask
SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor
Söğüt’ten yerinde inceleme mask
Söğüt’ten yerinde inceleme
Aygün: Esnaflarımızın görüşleri çok önemli mask
Aygün: Esnaflarımızın görüşleri çok önemli
"Köprü ve otoyollar ücretsiz yapılmalı" mask
"Köprü ve otoyollar ücretsiz yapılmalı"
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması

GALERİ

Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL