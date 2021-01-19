Ağır hasta sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 19 Ocak Salı gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 175 bin 133 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556’ya ulaştı.

6 BİN 818 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 761 hastayla birlikte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781’e çıktı. Can kaybı da 167 artarak 24 bin 328’e yükseldi.

2 BİN 162 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 7 bin 218 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

DÜN 5 BİN 862 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Ocak verilerine göre, semptom gösteren 749 hastayla birlikte 5 bin 862 yeni vaka tespit edilmişti.

164 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 905 kişi de sağlığına kavuşmuştu.