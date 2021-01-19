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19 Oca 2021 - 20:46- Gündem G: 19 Oca 2021 - 20:49

Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay”
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Kartepe ilçesine bağlı Eşme mahallesinin genç muhtarı Selim Günay, “Atom Karınca” gibi çalışıyor. Eşme’nin eski muhtarlarından Recep Günay’ın oğlu olan Muhtar Selim Günay, kardan dolayı yaklaşık 2 gün süren elektrik kesintisi sırasında Sedaş ekiplerinin yanından ayrılmayarak, Eşme’ye en kısa sürede elektriğin verilmesi yönünde ekiplere destek verdi. Hatta sosyal medyadan yapılan çalışmaları canlı yayınla Eşme halkına anında bilgi verdi. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra da bütün Eşme bölgesini aracı ile dolaşarak eksiklik olup olmadığını da kontrol etti.
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19 Oca 2021 - 20:46 - Gündem

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