Kocaeli'de 30 yeni ambulans hizmete alındı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kocaeli Valiliği avlusunda düzenlenen tören ile 30 yeni ambulans hizmete alındı. İl genelinde 49 acil sağlık hizmetleri istasyonunda bugün hizmete giren ambulanslarla birlikte toplam 84 ambulans acil durumlarda müdahale etmek üzere hazır şekilde bulunuyor. Bu ambulanslardan 79 tanesi standart acil yardım ambulansı olarak görev yaparken, filo içerisinde 1 adet kar paletli ambulans, 1 adet obez ambulansı, 1 adet motosiklet ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans ve 1 adet yeni doğan yoğun bakım üniteli ambulans olmak üzere toplam 5 özellikli ambulans bulunuyor. Bugün hizmete alınan 30 ambulans arasındaki yeni doğan yoğun bakım ünitesi özellikli ambulans ile Kocaeli'nde bu konuda yaşanan eksiklik de giderildi.

‘2020 YILINDA 2 MİLYON 842 BİN 772 KİLOMETRE YOL KAT EDİLDİ’

Kurdele kesimi öncesinde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün ilimiz için, ilimiz sağlığı için, acil sağlık için çok önemli bir gün. Çünkü bugün, hep beraber 30 tane ambulansımızı hizmete alıyoruz. 2020 yılı içerisinde 158 bin 376 vakaya müdahale edilmiş ve 2 milyon 842 bin 772 kilometre mesafe kat edilmiştir. Ülkemizde, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sağlık hizmetleri konusunda devrim yapıldığı hepimizin malumudur. Başta tesisleşme ve teknik, tedavi, hastane ile hekimlerimizin eğitimi dahil olmak üzere her türlü imkan bakımından dünya ile yarışır vaziyetteyiz. Özellikle erken müdahale, hastalarımızın sağlık kuruluşlarına nakli konusunda ambulanslarımızın yeterli olması bizim için fevkalade önemli. Bugün itibariyle ilimizde 84 ambulansa ulaşmış bulunuyoruz. Eski Türkiye'de ambulansın gelmediği yılları hepimiz hatırlarız. Çok şükür, artık o günleri geride bıraktık. 30 ambulansı hizmete alarak, tamamı yeni, herhangi bir işletim maliyetini en aza düşüren, genç bir filo ile inşallah Kocaeli'deki kardeşlerimize hizmet edeceğiz" dedi.

‘PREMATÜRE BEBEKLERİN SEVKİNDE SANİYELER ÇOK ÖNEMLİ’

İçerisinde yeni doğan bakım ünitesi olan özel ambulansı tanıtan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Özellikle prematüre bebeklerin yoğun bakıma sevkinde saniyeler, dakikalar çok önemli. Bir bebeğin beyninin oksijensiz kalması, serebral palsi dediğimiz, bazı beyin fonksiyonlarının eksik kalması ve bu şekilde yaşaması demek. Onun için hasta bebeklerimizin en iyi şartlarda, bir zarar görmeden taşınması son derece önemli. Sarsıntı bile hesaplanarak yapılmış bir sistem. Çünkü beyin kanaması çok önemlidir yeni doğanlarda. O yüzden bu ambulansımızda her şeyi otomatik ayarlanmış bir sistem mevcut. İlimiz için gerçekten büyük bir eksiklikti. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

AMBULANS KİRALAMA HİZMETİ SONA ERDİ

Bugün hizmete alınan 30 ambulans ile Kocaeli'de 2011 yılından bu yana devam eden ambulans kiralama hizmeti sonlandırılarak, görevdeki tüm ambulansların mülkiyeti Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne geçti.



DHA-Gündem - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Dinçer AKBİR