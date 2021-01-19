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19 Oca 2021 - 21:47- Asayiş G: 19 Oca 2021 - 21:50

3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı

İzmit'te yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı evde, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Olay, İzmit Cedit Mahallesi Hisar Geçit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki, M.S., M.Z. ve G.E. isimli 3 yabancı uyruklu 3 arkadaşın yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen G.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından  Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

# Kocaeli, İzmit, yardım

19 Oca 2021 - 21:47 - Asayiş

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