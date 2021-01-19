Haşim Arda başkente ısınıyor

Kocaelispor’dan Keçiörengücü’ne transfer olan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Haşim Arda Sarman, yeni kulübü ile ilk antrenmanına çıktı. 2003 doğumlu stoperin kısa sürede takıma uyum sağlayacağı düşünülüyor. 1. Lig kulübü ile 4.5 yıllık anlaşma yapan Haşim Arda, son derece akil bir şekilde yönetilen Keçiörenspor’da formayı almak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

ABUZER ŞAHİN: HAŞİM ARDA BİZE EMANET

Kulübün sportif direktörü ve Körfezspor’un eski futbolcularından Abuzer Şahin genç futbolcu ile ilgili olarak “Haşim Arda ve yeni transfer ettiğimiz futbolcular bizlere emanet. Her birinin Türk futboluna kazandırılması için bizlere düşen ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Haşim Arda’yı da Ankaragücü ile oynanan kupa maçında izledik ve futbolcuyu takibe başladık. Futbolcunun geleceğinin açık olduğuna inandık ve kulübümüze transfer etmek istedik. İnanıyorum ki Haşim Arda’nın kulübümüze katkısı olacaktır ve hem Haşim Arda kardeşimiz hem de kulübümüz kazanacaktır” şeklinde konuştu.

ERDEM ÖVÜÇ