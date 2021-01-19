Valilik uyardı: Kuvvetli don tehlikesi bekleniyor

Kocaeli Valiliği kent genelinde kuvvetli zirai don tehlikesine karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelerine göre; Bölgemiz genelinde 21 Ocak 2021 Perşembe günü sabahına kadar orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerine devam eden üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."