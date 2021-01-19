Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Oca 2021 - 23:20- Gündem G: 19 Oca 2021 - 23:26

Valilik uyardı: Kuvvetli don tehlikesi bekleniyor
mask

Kocaeli Valiliği kent genelinde kuvvetli zirai don tehlikesine karşı  uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelerine göre; Bölgemiz genelinde 21 Ocak 2021 Perşembe günü sabahına kadar orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerine devam eden üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
# Kocaeli

19 Oca 2021 - 23:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay” mask
Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay”
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti mask
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti
SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor mask
SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor
Söğüt’ten yerinde inceleme mask
Söğüt’ten yerinde inceleme
Aygün: Esnaflarımızın görüşleri çok önemli mask
Aygün: Esnaflarımızın görüşleri çok önemli
"Köprü ve otoyollar ücretsiz yapılmalı" mask
"Köprü ve otoyollar ücretsiz yapılmalı"
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması

GALERİ

Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL