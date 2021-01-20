Kartepe Belediyesi sokak hayvanları ile dost  

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Periyodik besleme ve bakımları yapılan sokak hayvanları için soğuk hava ve kar yağışı durumunda da Zabıta Müdürlüğü ekipleri gereken önlem ve tedbirleri aldı.
ONLAR YEDİKÇE BİZ DOYUYORUZ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman öncülüğünde belediye ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını giderdi.
HER CAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “İlçemizde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Ekiplerimiz ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, sokak hayvanları içinde gereken besleme ve bakımlar yapılmaktadır. Kartepemizde yaşayan her can bizim için önemlidir” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akarcalı - Yahya kaptanda3 köpek öldükten sonra AKP lı belediyelerde Köpek sevgisi başladı Tahir hoca bile video çekti yayınladı inşallah yaptıklarından samimidirler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.