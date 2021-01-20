Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Oca 2021 - 10:34- Gündem G: 20 Oca 2021 - 10:38

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi

Kocaeli’de balık fiyatlarındaki artışı değerlendiren esnaf, hamsi avı yasağının kalkması ile balık fiyatlarının düşebileceğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Türkiye genelinde uygulanan hamsi avlama yasağının ardından balık fiyatlarındaki yükseliş, hem vatandaşları hem de balıkçı esnafını olumsuz etkiledi.  Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balık tezgahlarında yüksek fiyatları gören vatandaşlar alışveriş yapmadan dönerken, balıkçı esnafı ise satışların düşük olmasından şikayetçi. Sofralarına balık almak isteyen vatandaşlar ve satışların artmasını bekleyen balıkçı esnafı ümitlerini hamsi yasağının kalkacağı 28 Ocak’a bağladı. Balık fiyatlarının yükselmesini hamsi avının yasaklamasına bağlayan İzmitli balıkçı esnafı, hamsi avının başlaması ile fiyatların düşebileceğini söyledi.


"VATANDAŞLAR HAMSİ YEMEMEYE BAŞLADI”"


Son günlerde balık fiyatlarında yükselme olduğunu belirten Resul Akbulut, “10 yıldır bu işi yapıyorum. Hamsi yasağından dolayı 28 Ocak’a kadar yasaktan dolayı fiyatta yükselme bekliyoruz. 40-45 TL'ye kadar fiyatlar yükseldi. 28 Ocak’tan sonra halkımız güzel balık yiyecek inşallah. Hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 25 TL, tekir 35 TL. Balık bu sene ne çok ne de azdı, ortalama yoğunluktaydı. Talep olarak ise vatandaşlar hamsi yememeye başladı” dedi.


İĞNEADA'DAN HAMSİ GETİRİYORLAR


Geçtiğimiz yıllara nazaran bu sene vatandaşların balığa ilgisinin arttığını dile getiren Akbulut, “Balığa ilgi her zaman var halkımızda, bizim halkımız balık tüketen insanlar. Bu seneyi kıyaslayacak olursak, bu sene biraz daha çok rehavet var. Geçtiğimiz senelerde balık biraz daha kıttı, hamsi gibi birçok balık çeşidi biraz daha azdı. Bu sene mahsul daha bol. Palamut avı eylül ayında oldu ve vatandaşlar taze palamut yedi. Geçtiğimiz yıla göre vatandaşlar daha çok balık tüketti. Bizim sattığımız hamsi İğneada hamsisidir, şoklu hamsi değildir. Bu şoklu hamsi olmadığı anlamına gelmiyor. Piyasada şoklu hamsi var. 28 Ocak’tan sonra Karadeniz’den canlı hamsi bekliyoruz” diye konuştu.


ALIŞVERİŞE GELEN VATANDAŞLAR ELLERİ BOŞ DÖNDÜ


28 Ocak'a kadar uzatılan balık yasağı uygulamasını doğru bulduğunu söyleyen Faik Karataş, “İzmit’te esnafım, yaklaşık 50 yıldır esnaflık yapıyorum. Balıklarda şimdiye kadar böyle bir pahalılık görmedim. Hamsi yasağı konusunda iyi yapıldığını düşünüyorum, insanlar hamsiyi büyüdüğünde yiyecek. Fiyatlar çok pahalı, insanların almaya gücü yetmiyor. 35 TL, 60 TL gibi fiyatlar, balık olmasına rağmen insanlar talep etmemeye başlıyor. 28 Ocak’tan itibaren Karadeniz'den gelen taze hamsi sebebi ile fiyatların düşmesini bekliyorum. Normal fiyatının üzerinde olması sebebiyle bugün geldim fakat alışveriş yapmayacağım” şeklinde konuştu.
# Kocaeli, İzmit

20 Oca 2021 - 10:34 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Belediyesi sokak hayvanları ile dost   mask
Kartepe Belediyesi sokak hayvanları ile dost  
Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay” mask
Eşme’nin Atom Karıncası “Muhtar Selim Günay”
Bir ilçede yüzlerce firma elaman arıyor mask
Bir ilçede yüzlerce firma elaman arıyor
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti mask
Bakan Varank, KOÜ Teknopark’ı ziyaret etti
Köpek ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı: Öldürme kastı yok mask
Köpek ölümleriyle ilgili inceleme tamamlandı: Öldürme kastı yok
SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor mask
SEDAŞ zorlu mücadelede durmak bilmiyor
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması

GALERİ

Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL