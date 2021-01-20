AKP’den Atatürk heykeli eleştirisi! “Yüzünü de unutmuşsunuz”  

İzmit Sanat Sokağında bulunan Atatürk Maskının çalınması sonrası İzmit Belediyesi tarafından yapılan halk oylaması sonrası yerine yeni bir heykel konuldu. 18 Aralık tarihinde yerine Sanat Sokağı’na yerleştirilen heykel için Atatürk’e benzemiyor yorumları yapılmıştı. Atatürk’e benzemiyor eleştirileri üzerine İzmit Belediyesi harekete geçti. Sanat sokağı için yeni bir Atatürk Heykeli hazırlandı. Eski heykele oldukça benzeyen yeni heykelin tek heykelin alnına kırışıklar eklenmesi ve kaşlarının kalınlaştırılması oldu.

“İKİNCİ DENEMENİZ DE BAŞARISIZ OLDU”

Yeni heykelin de Atatük’e benzemediği eleştirileri sonrası AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney sosyal Medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni heykeli eleştirdi. Güney paylaşımında, “Hedeflerini unuttuğunuzu biliyorduk ama anlaşılan sadece arkanıza asılan bir tablo olarak kullandığınızdan yüzünü de unutmuşsunuz. Çalınan heykelin yerine yenisini yapacağız dediğiniz günden bu yana tam 101 gün geçti. İkinci denemeniz de başarısız oldu. Gülümse İzmit dediniz ama Türkiye size gülüyor” ifadelerini kullandı.