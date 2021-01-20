7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması başvuru süresi uzatıldı

“Güzel İşler”in kenti Başiskele, eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtacak amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bekliyor. “Mavi Yeşil Başiskele”nin tanıtımına katkıda bulunmak için düzenlenen 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ilçenin dört bir köşesinde fotoğraf makinelerinin deklanşörlerine basmaya başlarken, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ilçeyi daha fazla gezme ve fotoğraf çekme imkânı bulamayan vatandaşlar için yarışma başvuru süresi 30 Kasım 2021 Salı günü mesai sonuna kadar uzatıldı.

FOTOĞRAFLAR ONLİNE YÜKLENEBİLİYOR

Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, eserlerini internet üzerinden http://fotograf.basiskele.bel. tr adresine girerek online olarak yükleyebiliyor. Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecek.

BİRİNCİYE 7 BİN TL ÖDÜL

Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada; birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL verilecek. Ayrıca yarışma sonucunda sergileme için seçilen her bir eser için 200 TL ödül verilecek. Sergiye seçilecek olan 50 eser için toplamda 10.000 TL dağıtılacak. Ödül töreni ve sergi tarihi Koronavirüs Salgını sürecinin gidişatına göre Başiskele Belediyesi tarafından programlanıp duyurulacak.

SONUÇLAR 10 ARALIK 2021’DE AÇIKLANACAK

Yarışmanın değerlendirme toplantısı profesyonel fotoğrafçılar oluşan jüri tarafından 2 Aralık 2021 yapılacak ve sonuçlar 10 Aralık 2021’de açıklanacak.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI BELEDİYENİN WEB SİTESİNDE

Fotoğraf yarışmasına katılım şartları detaylı olarak https://fotograf.basiskele. bel.tr/yarisma-hakkinda linkinden öğrenilebiliyor. Yarışmada; her bir katılımcı Başiskele ilçe sınırları içinde 2020 ve 2021 yılında çekilmiş birbirinden farklı en fazla 5 (beş) adet renkli fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor. Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar kabul edilmeyecek.

YOĞUN BİR KATILIM BEKLENİYOR

“Mavi Bir Elmas, Yeşil Bir Zümrüt” Başiskele’nin gelişen ve değişen yönlerini, insanların yaşamlarını, eşsiz doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte sanatsal bir bakış açısıyla yansıtılacağı yarışmaya, çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.