Kocaeli buz kesti! Göletler dondu

Kocaeli, gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk sebebi ile buz kesti. Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği İzmit ilçesinin kent merkezinde bulunan gölet, dondu. Sabah yürüyüşü için bölgeye gelen vatandaşlar, donan göleti cep telefonları ile görüntüledi. Gölette bulunan kuşlar ise buz üstünde yürüdü. Donan gölet havadan görüntülendi.
"BU GÜZELLİĞİ GÖREMİYORLAR"
Göleti görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Yücel Ceyhan isimli vatandaş, “Her şey çok güzel, hava çok güzel, 4 mevsim çok güzel. Yıllardır ben bu gölün kenarında yürüyüş yapıyorum. Sonbaharı da ayrı güzeldir. Şimdi de bakıyorum, gölet donmuş. Kuşların bir kısmı yürüyor, yiyecek arıyorlar. Bin bir çeşit güzellik var. Hemşehrilerim adına üzgünüm, bu güzelliği göremiyorlar. Keşke herkes erkenden uyansa bu güzelliği görebilse” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.