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20 Oca 2021 - 11:10- Gündem G: 20 Oca 2021 - 11:18

Kocaeli buz kesti! Göletler dondu

Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği İzmit'te bulunan gölet dondu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli, gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk sebebi ile buz kesti. Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği İzmit ilçesinin kent merkezinde bulunan gölet, dondu. Sabah yürüyüşü için bölgeye gelen vatandaşlar, donan göleti cep telefonları ile görüntüledi. Gölette bulunan kuşlar ise buz üstünde yürüdü. Donan gölet havadan görüntülendi.

"BU GÜZELLİĞİ GÖREMİYORLAR"

Göleti görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Yücel Ceyhan isimli vatandaş, “Her şey çok güzel, hava çok güzel, 4 mevsim çok güzel. Yıllardır ben bu gölün kenarında yürüyüş yapıyorum. Sonbaharı da ayrı güzeldir. Şimdi de bakıyorum, gölet donmuş. Kuşların bir kısmı yürüyor, yiyecek arıyorlar. Bin bir çeşit güzellik var. Hemşehrilerim adına üzgünüm, bu güzelliği göremiyorlar. Keşke herkes erkenden uyansa bu güzelliği görebilse” dedi.

# Kocaeli, İzmit

20 Oca 2021 - 11:10 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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