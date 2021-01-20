Kılıçdaroğlu’ndan Büyükşehir sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etmek için İzmit’e geldi. Kılıçdaroğlu ilk olarak Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Makamda yapılan kısa görüşme sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu meclis toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İlçe Başkanları, il yöneticileri ve CHP’li belediye meclis üyeleri katıldı.

BİR KEZ DAHA SİNYAL VERDİ

Programda basın mensuparına seslenen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Sizlerle beraber olmak güzel bir şey. İzmit Belediyesi’nde olmak güzel bir şey. Belediye başkanlarımız elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Yeni ve ahlaklı bir siyaset anlayışını Türkiye’ye egemen kılmak istiyoruz. Yeni siyaset anlayışında belediye başkanının harcadığı paranın her hakkını vatandaşa vermek. Kul hakkını gözetmek istiyoruz. Toplumu aydınlatan, sorunları çözen, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapan bir anlayış istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız afedersini! İzmit Belediye Başkanımız böyle bir başkan. Sayın belediye başkanımızı verdiği desteklerden yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“HÜRRİYET’İN ŞAHSINDA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, “Siyasal iktidarın yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmesi gereken belediyeler CHP’li belediyelerdir. Hükümet olarak beş maskeyi dağıtamadılar, bizim belediyeler istisnasız dağıttı. CHP’li belediyeler olmasaydı pandemi koşulları daha ağır geçerdi. Hürriyet’in şahsında başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“SAVCIYI TEHDİT ETTİLER”

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Saldırı hakkında savcının soruşturma yapması güzel bir şey. Ama savcının tehdit edilmesi ülkemizin geldiği hakkında bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın saldırıyı kınaması lazım. Bu kınama Erdoğan’ın görevidir. Savcının tehdit edilmesi akıl alıcı bir şey değil. Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Hem Erdoğan’ın hem de Bahçeli’nin saldırıyı şiddetle saldırıyı kınaması lazım. Sessiz kalarak saldırıyı özendiriyorlar” şeklinde konuştu.