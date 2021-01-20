Körfez Hacı Osman Mahallesi İlimtepe yolunda sabah saatlerinde Hüseyin Kanber yönetimindeki 35 AOJ 752 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak kaldırımı aşıp yoldan çıktı. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Buzla kaplanan yol ulaşıma kapatıldı. Yolun kapalı olduğunu belirten tabelalar konuldu. Belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekibi kazayla ilgili tutanak tuttu.
20 Oca 2021 - 12:11- Asayiş Güncelleme: 20 Oca 2021 - 12:22
Buzlanma buna sebep oldu! Yol ulaşıma kapatıldı
Körfez'de buzlanan yolda kayan otomobil kaldırımı aşarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtulurken, kazanın ardından ulaşıma kapatılan yolda tuzlama yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.