Bilgi Köprüsü’nde süper avantajlı erken kayıt dönemi 15 Şubat’ta sona erecek

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde 5 ve İnönü Caddesinde 1 olmak üzere 6 ayrı kurumdan oluşan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nda gelecek yılın kayıtları başladı. Pandemi sonrası telafi odaklı eğitimin öne çıkacağı Bilgi Köprüsü’nde erken kayıt avantajları 15 Şubat’ta sona erecek. Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları özellikle YKS’de (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve LGS’de (Liselere Geçiş Sistemi) elde ettiği Türkiye dereceleriyle dikkat çekiyor. YKS-2020’de %98 kitlesel başarı sağlayan Bilgi Köprüsü’nde 44 öğrenci Tıp, 17 öğrenci Diş Hekimliği, 104 öğrenci Mühendislik Fakültelerine yerleşmeyi başarmıştı. LGS’de ise geçen yıl Türkiye geneli %5’lik başarı diliminde öğrencilerinin %90’ı yer bulmuştu.

OKUL ÖNCESİNDE 18 YILLIK TECRÜBE

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nda 15 Şubat’ta sona erecek erken kayıt avantajları bu yıl okul öncesi eğitim kurumlarını da kapsıyor. Bu alanda 18 yıllık tecrübesiyle güven veren Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 0-36 ay arası çocuklar için oyun odaklı eğitim veriyor. Çift yabancı dil eğitimli Kids Anaokulu ile çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun eğitim sunan Montessori Anaokulunda ise 3-6 yaş arası çocuklar eğitim alıyor. Erken kayıt avantajları Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları sosyal medya hesapları takip edilerek ya da 0 (262) 311 56 78 numaralı telefondan alınabilir.