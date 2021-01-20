Kural ihlali yapan 243 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 19 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 15 iş yeri denetlenirken 16 bin 12 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine, karantina tedbirine uymayan 8 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 114 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 34 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 64 şahsa sosyal mesafe kuralına uymayan 22 şahsa olmak üzere toplam 243 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 127 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 113 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 204 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 317 araç kontrol edildi.