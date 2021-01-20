SETBİR, KDV indirim isteği

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, Türkiye süt ve kırmızı et sektörlerinde 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ulusal Süt Konseyinin (USK) bir litre soğutulmuş yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ sütün tavsiye fiyatını yüzde 22 artırarak 2,80 lira olarak belirlemesine rağmen, yurdun önemli bölümünde USK fiyatlarının üzerinde soğutma ve toplama bedeli talep edildiğini aktaran Tezel, bunun da yılın henüz başında önemli bir belirsizliğe neden olduğunu ifade etti.
YILSONU FİYATLARI
Tezel, TÜİK sepetine göre, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı ve ayran gibi temel süt ürünlerinin 2020 yılı sonundaki fiyatlarında, yılın başına göre kayda değer bir değişim olmadığının görüldüğüne işaret ederek, "2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında, yüksek seyreden döviz kurları ve bunun etkisi ile elektrik, doğal gaz, işçilik, ambalaj başta olmak üzere tüm işletme maliyetlerinde yaşanan artışa karşılık sanayici, ürünlerine zam yapmayarak bütün bu maliyeti göğüsledi." değerlendirmesinde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.