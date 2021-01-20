Doğal gazda rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğal gaz sunduk” dedi. Doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 245 milyon metreküple 8 Ocak 2019’da gerçekleşmişti.
17.5 MİLYON ABONE
Türkiye’ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2.2 milyar metreküple haziranda gerçekleşti. Doğal gaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaştı. Ocak ayının ilk yarısı itibarıyla 3.5 milyar metreküpe yakın tüketim gerçekleşti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.