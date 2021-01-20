Çin’den Pendik’e ‘akıllı’ yatırım yolda

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımları attı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içinde üretilmiş olacak. Yapılan açıklamada, “Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor” denildi.
PENDİK’TE OLACAK
Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatmaya hazırlandığı belirtilen Tecno’nun fabrikası İstanbul Pendik’te olacak. Tecno Mobile Pazarlama Stratejileri Direktörü Gaurav Tikoo, kısa süre önce Milliyet’e yaptığı açıklamada, “2021’de yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz. Kendi mağazalarımızı açacağız” demişti. Dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren Tecno, İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City’nin de resmi tablet ve telefon ortağı. (Milliyet)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.