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20 Oca 2021 - 15:22- Ekonomi G: 20 Oca 2021 - 15:24

Çin’den Pendik’e ‘akıllı’ yatırım yolda

Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye’de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımları attı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içinde üretilmiş olacak. Yapılan açıklamada, “Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor” denildi.

PENDİK’TE OLACAK

Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatmaya hazırlandığı belirtilen Tecno’nun fabrikası İstanbul Pendik’te olacak. Tecno Mobile Pazarlama Stratejileri Direktörü Gaurav Tikoo, kısa süre önce Milliyet’e yaptığı açıklamada, “2021’de yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz. Kendi mağazalarımızı açacağız” demişti. Dünyada 60 ülkede faaliyet gösteren Tecno, İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City’nin de resmi tablet ve telefon ortağı. (Milliyet)
# İstanbul

20 Oca 2021 - 15:22 - Ekonomi

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